Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: 12 Fecha del Torneo Clausura.

DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN vs. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY

MATIENZO DE MONTE BUEY vs. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA

BELL DE BELL VILLE vs. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD

SARMIENTO DE LEONES vs. RIVER PLATE DE BELL VILLE

COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ

SAN CARLOS DE NOETINGER vs. ARGENTINO DE BELL VILLE

Categoría B: Cuartos de Final Partidos de Ida. Torneo Clausura.

Primera División:

Hora: 15:00 Cuarta División

17:00 Primera División

CENTRAL DE BELL VILLE vs. PROGRESO DE NOETINGER

TALLERES DE BELL VILLE vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

LEONES vs. TALLERES DE BALLESTEROS

Hora: 22:00.

TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ vs. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE

Este domingo trasmitimos por la Red Panorama 101.3 desde las 16:15 horas con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Hugo Alarcón, Móvil Facundo Blardone, Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi, Operador Bernardo Barovero, Central Informativa Marcelo Macerata

Cuarta División:

CENTRAL DE BELL VILLE vs. PROGRESO DE NOETINGER

UNIÓN DE MORRISON vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

LEONES vs. TALLERES DE BALLESTEROS

Hora: 20:00.

VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ vs. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE