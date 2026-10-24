Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: 12 Fecha del Torneo Clausura.
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN vs. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY
MATIENZO DE MONTE BUEY vs. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA
BELL DE BELL VILLE vs. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
SARMIENTO DE LEONES vs. RIVER PLATE DE BELL VILLE
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
SAN CARLOS DE NOETINGER vs. ARGENTINO DE BELL VILLE
Categoría B: Cuartos de Final Partidos de Ida. Torneo Clausura.
Primera División:
Hora: 15:00 Cuarta División
17:00 Primera División
CENTRAL DE BELL VILLE vs. PROGRESO DE NOETINGER
TALLERES DE BELL VILLE vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
LEONES vs. TALLERES DE BALLESTEROS
Hora: 22:00.
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ vs. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
Este domingo trasmitimos por la Red Panorama 101.3 desde las 16:15 horas con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Hugo Alarcón, Móvil Facundo Blardone, Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi, Operador Bernardo Barovero, Central Informativa Marcelo Macerata
Cuarta División:
CENTRAL DE BELL VILLE vs. PROGRESO DE NOETINGER
UNIÓN DE MORRISON vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
LEONES vs. TALLERES DE BALLESTEROS
Hora: 20:00.
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ vs. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE