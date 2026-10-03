Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: 9 Fecha del Torneo Clausura.
Horarios:
14:00 Cuarta División
16:00 Primera División.
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY vs. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
SAN CARLOS DE NOETINGER vs. SARMIENTO DE LEONES
ARGENTINO DE BELL VILLE vs. BELL DE BELL VILLE
RIVER PLATE DE BELL VILLE vs. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD vs. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. MATIENZO DE MONTE BUEY Miércoles.
Categoría B: Fecha 8. Zona Uno: Torneo Clausura.
Horarios:
Cuarta División 14.00 horas
Primera División: 16:00 horas.
TALLERES DE BALLESTEROS vs. HURACÁN DE MORRISON
UNIÓN DE MORRISON vs. CENTRAL DE BELL VILLE
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE vs TALLERES DE BELL VILLE
Zona Dos: Fecha 11.
LEONES vs. FIRPO DE SAN MARCOS SUD
CENTRO DEPORTIVO ROCA vs. PROGRESO DE NOETINGER
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Este domingo trasmitimos por la Red Panorama 101.3 desde las 15:15 horas con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Alarcón, Móvil Facundo Blardone, Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi Operador Bernardo Barovero Central Informativa Marcelo Macerata
Libre: VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ.