Fùtbol: Liga Regional del Sur: 6 Fecha del Torneo Clausura.
RIVER PLATE DE INRIVILLE 3 MITRE DE GENERAL BALDISSERA 0
UNIÒN SOCIAL DE CRUZ ALTA 2 JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 2
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 0 SPORTIVO ISLA VERDE 2
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 1 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 1
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 1 A.M. C. A. GUATIMOZÌN 1
Libre: SPORTING CLUB DE CORAL DE BUSTOS.
Posiciones: RIVER PLATE DE INRIVILLE 11 Puntos, SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 10,SPORTIVO ISLA VERDE 10, DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 10, NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 10, JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 9, SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 6, CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 4, A.M. C. A. GUATIMOZÌN 4, UNIÒN SOCIAL DE CRUZ ALTA 3, MITRE DE GENERAL BALDISSERA 1.