Fútbol: Liga Regional del Sur: Cuartos de Final Partidos de Ida.
Primera División:
UNIÓN DE CRUZ ALTA 0 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 2
SPORTIVO ISLA VERDE 1 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 0
RIVER PLATE DE INRIVILLE 0 JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 0
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 0 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 0
Reserva:
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 1 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 0
SPORTIVO ISLA VERDE 1 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 1
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 0 JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 0
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 0 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 3