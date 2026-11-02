Fùtbol: Liga Regional del Sur: Cuartos de Final Partidos de Vuelta.
Primera Divisiòn:
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES vs. SPORTIVO ISLA VERDE
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO vs. RIVER PLATE DE INRIVILLE
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA vs. DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS vs. UNIÒN SOCIAL DE CRUZ ALTA
Reserva:
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES vs. SPORTIVO ISLA VERDE
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO vs. CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA vs. DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS vs. UNIÒN SOCIAL DE CRUZ ALTA