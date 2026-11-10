Se jugò el Provincial de Fùtbol Senior en Embalse con la participaciòn del Club Argentino de Marcos Juàrez.

En la Zona Argentino de Marcos Juàrez cayò ante Juventud Unida de Mina Clavero por 1 a 0, empate 1 a 1 con Def. de Juventud de Justiniano Posse y victoria ante Atlètico Rìo Tercero 1 a 0.

En los Cuartos de Final derrota ante Talleres de Bell Ville por 1 a 0.

El Campeòn del torneo fue Matienzo de Monte Buey que venciò por 2 a 1 a Juventud Unida de Mina Clavero con goles de Gustavo Peralta y Josè Ignacio Theiler.

Goleador del torneo: Gustavo Peralta.

Valla menos vencida: Jordan Colombo.

Actuación de los otros equipos de la Liga Bellvillense.

1 Fecha:

San Martín de Monte Buey 0 Sportivo Belgrano 0

Def. de Juventud de Justiniano Posse 2 Atlético Río Tercero 3

Ríver Plate de Bell Ville 2 Matienzo de Monte Buey 3

Talleres de Bell Ville 3 Dep. Casino 0

2 Fecha:

Canalense 0 San Martín de Monte Buey 3

Viamonte 1 Ríver Plate de Bell Ville 0

Matienzo de Monte Buey 1 Villa Del Dique A 0

Talleres de Bell Ville 2 J. Newbery 0

3 Fecha:

Atl. Talleres 1 San Martín de Monte Buey 1

Talleres de Bell Ville 1 Villa del Dique B 0

Villa del Dique A 0 River Plate de Bell Ville 1

Matienzo 1 Viamonte 0

Def. de Juventud 1 J. Unida de Mina Cravero 0

En los Cuartos de Final:

San Martín de Monte Buey 0 Viamonte 0

Penales: Viamonte 10 a 9.

Matienzo de Monte Buey 0 Canalense 0

Penales: Matienzo 4 a 3.

Talleres de Bell Ville 1 Argentino de Marcos Juárez 0

Semifinales:

Viamonte 0 Matienzo 1

Talleres de Bell Ville 0 Juventud Unida de Mina Clavero 5