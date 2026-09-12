Este domingo trasmitimos por el Torneo Regional Federal Amateur De Fútbol a partir de las 15:15 horas ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ ante CAMIONEROS DE CÓRDOBA.
Posiciones: SPORTIVO SUARDI 2 Puntos, CAMIONEROS DE CÓRDOBA 1 Punto, ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 1.
1 Jornada:
SPORTIVO SUARDI 0 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 0
2 Jornada:
CAMIONEROS DE CÓRDOBA 1 SPORTIVO SUARDI 1
Con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Alarcón, Móvil Facundo Blardone, Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi, Operador Bernardo Barovero, Central Informativa Marcelo Macerata.