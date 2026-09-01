Se jugaron los Partidos del Fútbol Senior de la Liga Bellvillense Torneo Adrián Pucheta por la 2 Fecha Torneo Clausura.
En la Cancha de Matienzo de Monte Buey.
Por la Zona Dos:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 3 VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 0
Goles de Julio Sosa, Claudio Bracamonte y Matías Seimandi para San Martín.
Expulsado: Emanuel Cuello de la Villa Argentina.
Arbitro: Elías Fornero.
PROGRESO DE NOETINGER 0 LEONES 1
Gol de Pablo Pellegrino para el triguero.
Arbitro: Elías Fornero.
MATIENZO DE MONTE BUEY 4 SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 1
Goles de Patricio Amigone(3) y Gustavo Peralta para Matienzo-Claudio Sosa para San Martín de Monte Buey.
Arbitro: Diego Gastaldi.
En la Cancha de Talleres de Bell Ville.
Por la Zona Uno:
TALLERES DE BALLESTEROS 0 HURACÁN DE MORRISON 1
Arbitro: Mauro Mansilla.
Gol de Andrés E. Cabrera para Huracán de Morrison.
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 0 TALLERES DE BELL VILLE 1
Gol de Carlos Valentín Centurión para Talleres de Bell Ville.
Arbitro: Horacio Fernández.
ARGENTINO DE BELL VILLE 2 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 0
Arbitro: Emiliano Peralta.
Goles de Luis A. Marroncle y César Basualdo para Argentino de Bell Ville.