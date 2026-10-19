Se jugaron los Partidos de Fútbol Senior de la Liga Bellvillense Octavos de Final Torneo Adrián Pucheta en distintas de nuestra zona.

MATIENZO DE MONTE BUEY 6 HURACÁN DE MORRISON 0

Arbitro: Elías Fornero.

Goles de Maximiliano Alvarez(2), Gustavo Peralta, Javier Domizi, Mariano Cacciamani, y Jorge Amigone para Matienzo de Monte Buey.

DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 2 TALLERES DE BALLESTEROS 1

Goles de Roberto Rios y Juan Cruz Aguilar para Def. de Juventud de Justiniano Posse-Daniel Saavedra para Talleres de Ballesteros.

Arbitro: Nicolás Quevedo.

LEONES 2 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 1

Goles de Diego Quinteros y Pablo Pellegrino para Leones-David Finelli para San Martín.

Arbitro: Omar Españon.

COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 2 RIVER PLATE DE BELL VILLE 1

Goles de Gastón Rodríguez y Cristián Ceva para Complejo Deportivo de Justiniano Posse-Aníbal Castro para Ríver Plate de Bell Ville.

Expulsados: Maximiliano Sagretti de Complejo Deportivo de Justiniano Posse-Andrés Oviedo para Ríver Plate de Bell Ville.

Arbitro: Horacio Fernández.

TALLERES DE BELL VILLE 0 VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 0

Arbitro: Franco Calderón.

ARGENTINO DE BELL VILLE 2 SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 2

Goles de Luis Marroncle y Sebastián Ballesteros para Argentino de Bell Ville-Claudio Astudillo(2) para Sportivo Unión de Ordoñez.

Arbitro: José Alignani.

SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 3 PROGRESO DE NOETINGER 3

Goles de Sebastián Rolando, Jonatan Pedraza y Víctor Hugo Valdez para San Martín de Monte Buey-Sandro Godoy, Víctor Ferreyra y Pablo Machado para Progreso.

Arbitro: Diego Gastaldi.