Gimnasia Artística de Argentino:

El pasado domingo 02 de Agosto participamos del Torneo de Federación de Gimnasia Artística, realizado en el Club Central Argentino de Río Cuarto.

Estamos muy felices y orgullosos del desempeño de nuestras gimnastas, quienes representaron a nuestro club con gran compromiso, dedicación y una excelente actitud durante toda la competencia.

En esta importante competencia participaron más de 60 gimnastas por categoría, provenientes de distintos Puntos de la Provincia de Córdoba, lo que resalta el gran nivel del torneo.

Nuestras gimnastas:

Categoría Mini: Malena Bussano y Fiorela Capuccio.

Categoría Preinfantil Catalina Lambertucci y Lisa Baravalle.

Categoría Infantil: Lola Gassmann.

Quremos destacar especialmente a Lisa Baravalle, quien obtuvo un 5 Puesto en la categoría Preinfantil.

¡ Felicitaciones !.

Felicitamos a todas nuestras gimnastas por el esfuerzo, la constancia y el hermoso desempeño que demostraron en cada rutina.

Cada competencia es una oportunidad para seguir creciendo y estamos muy orgullosos del camino que vienen recorriendo.

Las niñas fueron acompañadas por la Profesora Julieta Aliscioni y contaron con el valioso apoyo de nuestro Psicólogo deportivo, Santiago Méndez.

¡ Felicitaciones a todo el equipo !.

Patín de Argentino:

Seguimos preparándonos para un nuevo desafío.

El pasado sábado 01 de Agosto, nuestras patinadoras de Patín competencia participaron de un entrenamiento en la localidad de Ballesteros, una jornada pensada para seguir ajustando detalles de cara la Segundo Torneo Zonal.

La actividad fue una excelente oportunidad para continuar creciendo ganar confianza y llegar de la mejor manera al certamen que se disputará el próximo fin de semana en el SUM de montemalepatín.Ballesteros !.