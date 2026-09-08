Golf de San Martín: 1 Fecha Perro Tour.
El pasado 5 de Septiembre vivimos la Primera Fecha del Perro Tour en nuestra cancha, con una gran jornada de golf y la participación de jugadores de distintos clubes de la región.
Compartimos los resultados de la jornada:
Categoría 1 0 a 9,9:
ESTEBAN GORINI Neto 77 Gross 82
AGUSTÍN LÓPEZ Neto 80 Gross 81
Categoría 2 10 a 18,9:
GASTÓN MEDINA Neto 77 Gross 88
TOMÁS BAIGORRIA Neto 77 Gross 91
Categoría 3 19 A 27,9:
JULIO CÉSAR MAGOIA Neto 62 Gross 88
JOSÉ ROJAS Neto 69 Gross 94
Categoría 4 28 a Máximo:
EDUARDO PORTALUPI Neto 64 Gross 96
CARLOS RIMOLDI Neto 66 Gross 110
Categoría 5 Principiantes Escuela de Golf San Martín:
Modalidad 6 Hoyos.
IGNACIO LEU 31 Golpes
ANDRÉS BESSONE 32 Golpes
Ganador Scratch:
AGUSTÍN LÓPEZ Gross 81 Golpes
Felicitaciones a todos los participantes por ser parte de esta Primera Fecha y, especialmente a los jugadores de la Escuela de Golf San Martín que se sumaron al Perro Tour.
Agradecemos a todos los amigos golfistas locales y de los dos clubes, y a quienes llegaron desde Río Segundo, Villa María, Justiniano Posse, Bell Ville, Monte Buey, Corral de Bustos, Armstrong, Cañada de Gómez, El Trébol y Casilda.
Un reconocimiento especial también para todo el Personal de cancha por su trabajo y dedicación.
Perro Tour Golf Club San Martín.