Golf de San Martín:
2 da Fecha del Ranking Regional Zona Este F. G. P. C.
Este sábado se llevó a cabo en nuestra cancha del Solar Golf, la 1 ra Fecha del Ranking Regional Zona Este de la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba.
Categoría 1 0 a 16:
JOSÉ VALENTÍN VIJANDE Neto 67 Gross 80.
TOMÁS BAIGORRIA Neto 74 Gross 89.
Categoría 2 17 a Máximo
ROGER GERARDO TISSERA Neto 69 Gross 95.
CARLOS NORBERTO FONSECA Neto 71 Gross 96.
Resultados Scratch:
JUAN PABLO CAVAGLIA Gross 78.
GUSTAVO ADRIÁN HORACIO MARZOLA Gross 90.
¡ Felicitaciones a todos los jugadores por sus excelentes actuaciones y por representar al Club San Martín !.