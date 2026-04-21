Golf del Club San Martín:

Gran Apertura de Temporada en Golf Club San Martín.

El día sábado vivimos una jornada espectacular, acompañados por un clima ideal y una cancha que se presentó en excelentes condiciones, a la altura de este gran comienzo de temporada.

La actividad se desarrolló en el marco de la Primera Fecha del circuito Internacional Golf por los caminos del Vino, compartiendo deporte y camaradería en nuestro club.

Agradecemos a todos los jugadores que fueron parte de esta gran jornada.

Resultados del día:

Especiales Approach

Hoyo 4: Federico Dondo

Hoyo 17: Alberto Lingua

Categoría 0-9:

1 AGUSTÍN LÓPEZ 78 Golpes

Categoría 10-16:

1 DIEGO LEU 75 Golpes

2 CARLOS LINGUA 75 Golpes

3 JOSÉ VIJANDE 77 Golpes

Categoría 17-24:

1 EZEQUIEL RESCALDANI 68 Golpes

2 PABLO MARTÍNEZ 75 Golpes

3 FERNANDO QUIÑONES 75 Golpes

Categoría 25-Máximo:

1 EDUARDO PORTALUPPI 71 Golpes

2 J. IGNACIO GADEA 73 Golpes

3 SEBASTIÁN BAUDINO 73 Golpes

Felicitamos a todos los participantes y en especial a los ganadores.

Agradecemos a Fabián Lencina Wines por acompañarnos en esta jornada tan especial.