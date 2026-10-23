Gran Intercolegial de Ajedrez en la Escuela Zambruno.

El pasado sábado 17 de Octubre se realizó el Primer Torneo Interescolar de Ajedrez 2026 en la Escuela Zambruno, con la participación de 22 estudiantes de siete instituciones de nivel Primario de Marcos Juárez y el auspicio de la Municipalidad.

Las escuelas que participaron fueron:

Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano.

Escuela Bartolomé Mitre.

IEEL.

IMI.

Escuela Bernardino Rivadavia.

Escuela General San Martín.

Escuela Patricias Argentinas.

Escuela Zambruno.

La propuesta promovió el pensamiento estratégico, la concentración y el respecto por las reglas generando un espacio de encuentro e intercambio entre estudiantes de distintas escuelas.

Resultados:

1 er Puesto: Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano con el equipo integrado por Guillermo Ibarra, Malvina Flores y Pietro Cavaglia.

2 Puesto Escuela Bartolomé Mitre, representada por Dante Gobbi, Benjamín Salas, Valentín Carrizo y Facundo Alarcón.

Los integrantes de ambos equipos recibieron medallas y sus escuelas fueron premiadas con tableros de ajedrez. Además, se sortearon cuatro tableros entre los 22 participantes.

Felicitamos a todos los estudiantes y agradecemos a las instituciones educativas, al equipo Directivo de la Escuela Zambruno y a los Profesores Daniel Ibarra y Francisco Salvatierra por organizar esta iniciativa.

Desde la Municipalidad de Marcos Juárez seguimos acompañando propuestas que promueven un aprendizaje, la participación y el encuentro entre las escuelas de nuestra Ciudad.