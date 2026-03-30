Durante la mañana de hoy, el equipo de Red Panorama pudo conocer la información, a través de oyentes, que se realizarán diversas movilizaciones en la ciudad.

Una de ellas será la manifestación de afiliados de PAMI, jubilados y familiares, para exigir una mejor atención médica integral. Esto se debe al marco del cierre del Sanatorio Sudeste que ocurrirá mañana 31 de marzo.

La convocatoria aclara que será a partir de las 10:30 horas, y se encontrarán en la esquina de Alem y Saénz Peña, para luego marchar por el centro.

En este contexto, una vecina de Marcos Juárez, Mercedes Daniele, expresó a través de sus redes sociales una fuerte reflexión sobre la situación actual de los jubilados, a la que calificó como un escenario de “abandono”. Señaló que el traslado de la atención médica a otras ciudades implica un costo económico, físico y emocional que muchos adultos mayores no están en condiciones de afrontar.

Además, cuestionó la falta de respuestas concretas por parte de la dirigencia política y advirtió sobre las consecuencias de esta situación, como controles médicos que no se realizan, enfermedades que se agravan y personas que dejan de atenderse. “A veces alcanza con hacer inaccesible la atención para vulnerar un derecho”, sostuvo, marcando la preocupación por el impacto en la calidad de vida de los jubilados.

Los convocados esperan un acompañamiento de los vecinos en la movilización de hoy.