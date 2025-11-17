Hockey del Cam:
Primera y Reserva a la Final.
Primera:
CAM 2 SUSANENSE DE MARÍA SUSANA 0
Goles: de Lilian D»Angelo y Priscila Criado.
Reserva:
CAM 1 OLD RESIAN B 0
Gol de Camila Aguirre.
