Por la 9 Fecha de la Asociaciòn de Hockey del Litoral Lìnea B, el Club Atlètico Municipal jugò ante Universitario B de Rosario.
En Primera: 2 a 2 con goles de Estefanìa Surbera y Lilian Dangelo. En penales australianos: victoria de la visita 1 a 0.
En Reserva: Victoria 3 a 2 con goles de Lilian Dangelo, Giuliana Bottacìn y Camila Aguirre.
En Sub 19: Derrota 0 a 2.
En Sub 16: Derrota 0 a 2.
En Sub 14: Empate 0 a 0.
En Sub 12: Derrota 0 a 2.
En la pròxima fecha serà visitante dentro de 15 dìas ante Sportivo A. C. de Las Parejas.