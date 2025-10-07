Hockey del Club Atlético Municipal:
Por la 10 Fecha del Torneo Clausura de la Asociación de Hockey del Litoral Línea C, el Club Atlético Municipal recibió a Alumni de Casilda.
Los resultados fueron los siguientes:
Primera: arriba 2 a 0 con goles de Estefanía Surbera y Lilian Dangelo.
Reserva: arriba 4 a 0 con goles de Camila Aguirre(2), Lilian Dangelo, y Macarena Baraldo.
En Sub 19: arriba 2 a 1 con goles de Sofía Viviani y Valentina Mansilla
Sub 16: 0 a 2 abajo
Sub 14: 1 a 15 abajo gol de Delfina Sappi.
Sub 12: 0 a 12 abajo.