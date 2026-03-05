Este jueves 5 de marzo asumirá como concejal de Marcos Juárez Mariano Fidelio, quien ocupará la banca que dejó vacante Alejandro Ros Artayeta tras su renuncia en diciembre de 2025.

En diálogo con el equipo de Red Panorama, el propio Fidelio confirmó que la incorporación se concretará durante la sesión del Concejo Deliberante. “Mañana en un mismo acto el Concejo va a aceptar la renuncia de Alejandro y en el mismo acto acepta mi ingreso”, explicó en la tarde del miércoles.

El abogado señaló que el proceso para concretar su llegada al cuerpo legislativo se extendió durante varios meses debido a interpretaciones sobre el momento en que debía realizarse la asunción. Según relató, existía una discusión respecto a si el ingreso debía realizarse en sesiones extraordinarias o esperar al período ordinario. “La carta orgánica ni el reglamento lo deja muy en claro, hay un gris ahí y bueno, se dilató”, sostuvo.

Fidelio también detalló que hubo cuestiones administrativas que contribuyeron a la demora. Entre ellas, mencionó que la renuncia inicial de Ros Artayeta fue presentada de manera incorrecta, lo que obligó a corregir el trámite. “Él representa al órgano legislativo, por lo tanto la renuncia debía presentarse ante el presidente del Concejo”, explicó, lo que generó algunos días adicionales de espera.

El futuro concejal indicó que durante ese tiempo su reclamo fue simplemente ocupar el lugar que le correspondía como siguiente en la lista. “Yo lo que reclamaba era que ante la renuncia de Alejandro se me otorgara el lugar que me correspondía, nada más”, afirmó, evitando realizar especulaciones políticas sobre los motivos de la demora.

En cuanto a su rol dentro del Concejo Deliberante, Fidelio adelantó que integrará el bloque del PRO, fuerza con la que llegó al cuerpo legislativo dentro de la alianza que ganó las elecciones municipales. “Aspiro a representar a todos los afiliados del PRO, ese es el pensamiento y lo que el partido espera de mí”, expresó.

De esta manera, con su asunción se completará formalmente la integración del Concejo Deliberante tras varios meses de vacancia. Esto ocurre de cara a las elecciones de intendente que ocurrirán en los próximos meses.