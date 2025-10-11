FPA realizó controles preventivos en nueve ciudades del interior Provincial y secuestró estupefacientes.

En el marco de una serie de controles Preventivos realizados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico en nueve ciudades de la Provincia, efectivos de la Compañia de Intervenciones Especiales(C.I.E) secuestraron estupefacientes en la ciudad de Marcos Juárez.

El procedimiento tuvo lugar sobre calle 19 de Octubre esquina Pasaje de la Cooperación, en Barrio Villa Argentina. Personal de la FPA controló a dos sujetos de 20 y 26 años y durante el palpado Preventivo, se les incautaron varias dosis de marihuana.

Además, se realizaron operativos de control Preventivo en las localidades de Sinsacate, Jesús María, Leones, San Marcos Sud, Monte Leña, El Arañado, Las Varillas y Río Cuarto, donde se efectuaron patrullajes, control de accesos principales y recorridas por sectores considerados vulnerables.

Las actuaciones fueron supervisadas por el Ministerio Público Fiscal, en el marco de las Políticas de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico impulsadas en todo el territorio Provincial.

Fuente: FPA.