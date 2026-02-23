En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Marcos Juárez, Santiago Pereyra, nos brindó mayores detalles de lo ocurrido el fin de semana.

Durante la madrugada del domingo, aproximadamente a las 6 horas, el cuerpo bomberil fue convocado por un principio de incendio que estaba ocurriendo entre las calles Fuerza Áerea y Calle 13, en cercanías del Tiro Federal.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una motocicleta comenzó a prenderse fuego. Al llegar los bomberos, las llamas ya habían tomado todo el vehículo, y los daños fueron totales.

Rápidamente realizaron las tareas de extinción y enfriamiento en el lugar. No hubo heridos.