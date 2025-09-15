El día 14 de Septiembre Salida de Alarma General de Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez por incendio de vivienda.

Aproximadamente a las 05:00 horas nos convocan a Rivadavia Este al 400 por un incendio que afectó la totalidad de una habitación.

Se trabajó en la extinción y posterior ventilación de la gran cantidad de humo que rápidamente se disipó por el resto del inmueble. Posteriormente se realiza remoción y enfriamiento de lo afectado.

No hubo personas lesionadas.

Acudimos con 3 Unidades y 18 Bomberos.

Las tareas demandaron aproximadamente una hora.

Fuente: Asociación de Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez.