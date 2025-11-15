El día 14 de Noviembre Salida de Alarma General por incendio en acopio de cereal.

A las 18.30 horas nos convocan a la Planta de acopio de la Cooperativa General Paz, ubicada sobre ruta 9, por un incendio que se producía sobre soja almacenada en uno de sus silos. En el mismo había unas 2500 toneladas de cereal.

Nos abocamos a extinguir el fuego desde la Unidad escalera, techo del silo y laterales, mientras al mismo tiempo se retiró el material de su interior.

Las tareas demandaron 7 Horas de labor y colaboraron regadores municipales y Personal de la Cooperativa.

Fuente: Asociación de Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez.