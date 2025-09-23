En el marco de gestiones realizadas a través de la Agencia ProCórdoba, la ciudad de Marcos Juárez se prepara para recibir la visita de un grupo de inversores chinos interesados en la zona núcleo agrícola. La recorrida incluirá también a Río Cuarto y San Francisco.

Por esta razón, en diálogo con el equipo de la Red Panorama, Guillermo Cornaglia, del área de PRO.MU.VI, nos confirmó que ya se enviaron todos los datos solicitados por los empresarios, que incluyen disponibilidad de tierras, cercanía a vías férreas, provisión de gas, energía y agua potable. “Cumplimos al ciento por ciento con los requisitos”, señaló.

La iniciativa apunta a la instalación de una planta similar a la de Villa María, destinada a la producción de derivados de la soja, como la lecitina. El proyecto contempla una ubicación estratégica, con acceso a puerto y buena conectividad.

La lecitina, que proviene tanto de la soja como también de derivados animales, se utiliza para diversos rubros, tanto alimenticios, como también en productos de belleza y suplementos dietarios.

De concretarse la inversión, se estima que podrían generarse entre 500 y 600 empleos directos en los próximos años. “Lo importante es que Marcos Juárez sea elegida por sus múltiples ventajas”, destacó Cornaglia.

Aunque aún no hay fecha confirmada para la llegada de los empresarios, desde el municipio remarcan que el proyecto está encaminado y genera expectativas positivas en la región.