En el marco del pedido de informes impulsado por la oposición en Marcos Juárez por el gasto en asfalto en frío, el responsable de Parques y Paseos, Jorge Dantonio, habló con el equipo de Red Panorama y respondió a los cuestionamientos del concejal Horacio Latimori.

El funcionario defendió la metodología de trabajo y aseguró que existe planificación, aunque condicionada por aspectos técnicos y financieros.

Dantonio explicó que el municipio tiene limitaciones operativas claras al momento de ejecutar las obras. “Hasta 8 metros nosotros tenemos la capacidad de hacerlo”, afirmó, al detallar que la maquinaria disponible no permite avanzar con eficiencia en calles más anchas. En ese sentido, reconoció que la elección de arterias responde a esa realidad, aunque aclaró que hay “muchísimas calles” que cumplen con esas condiciones.

En relación a los cuestionamientos políticos, el funcionario relativizó algunas interpretaciones. “No sé lo que dijo él, pero nosotros no lo dijimos”, sostuvo, en referencia a Latimori, aunque admitió que pudo haberse entendido que el plan se limitaría a calles angostas. A su vez, indicó que el objetivo es cerrar circuitos en barrios específicos para mejorar la conectividad.

Sobre los trabajos recientes, Dantonio detalló intervenciones en calle Laprida, donde se realizaron tareas de bacheo y pavimentación tras obras previas en la zona ferroviaria. “Lo que hicimos nosotros es colocarle el asfalto y quedó terminado el trabajo”, explicó, y adelantó que continuarán con otras calles una vez finalizadas las reparaciones en curso.

En cuanto a las críticas por supuestas roturas en el pavimento nuevo, el funcionario negó problemas estructurales. “Que digan que se está rompiendo, la verdad que me parece raro”, expresó, y aclaró que las ondulaciones detectadas son menores, de “uno o dos centímetros”, producto del inicio de la maquinaria. Además, destacó que realizan seguimientos posteriores con vecinos para evaluar los resultados.

Dantonio también remarcó la importancia del recupero económico de las obras. “Tiene que hacerse el pavimento donde se lo van a pagar”, afirmó, señalando que la sostenibilidad del sistema depende del aporte de los frentistas. No obstante, aseguró que existe un plan integral, aunque evitó profundizar en detalles específicos.

Finalmente, defendió el compromiso del equipo municipal frente a las críticas. “Nosotros estuvimos hasta la noche trabajando en ese lugar”, subrayó, y cuestionó la falta de reconocimiento al esfuerzo. Aun así, consideró válido el reclamo ciudadano y aseguró que continuarán ajustando detalles, incluso incorporando sugerencias como reductores de velocidad.

La respuesta de Dantonio expone un escenario donde las decisiones sobre el asfalto en frío combinan limitaciones técnicas, criterios económicos y tensiones políticas, en medio del reclamo opositor por mayor transparencia.