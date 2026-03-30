Durante la mañana de hoy lunes, el equipo de Red Panorama pudo conocer la información, a través de diversos comentarios de oyentes, que el día de hoy se realizarán diversas movilizaciones en la ciudad.

Por un lado, una de ellas será de los jubilados por las problemáticas que ocurrieron en los últimos días, a las 10:30 aproximadamente.

Luego, en horas del mediodía, vecinos del barrio Villa Argentina fueron convocados para un encuentro por el reclamo de mayor seguridad en ese sector de la ciudad. También, por lo que se pudo conocer, se reunirán con la intendente Sara Majorel para hablar sobre este tema.

En el encuentro estarán presentes también las autoridades de la departamental y de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

Se estima, por los trascendidos que llegaron a Panorama, que será aproximadamente las 12:30 horas en el edificio del municipio.