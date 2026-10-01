La lluvia del Aeródromo fue de 10 milímetros, según datos del Aeródromo.
Barrio María Dellarossa: 10 milímetros.
Aguatometros Barrio Tribunales: 11 milímetros.
Atrás de Huinca: 13 milímetros.
Pasaje Parque al 1300: 8,5 milímetros.
Gato y Mancha; 8 milímetros.
Otras Localidades:
Camilo Aldao: 12 milímetros.
Leones: 12 milímetros.
General Baldissera: 15 milímetros.
Isla Verde: 13 milímetros.
Monte Maíz: 16 milímetros.
Laborde: 13 milímetros.
Cavanagh: 15 milímetros.
Guatimozín: 16 milímetros.
Corral de Bustos: 15 milímetros.
La Carlota: 25 milímetros.
Etruria: 15 milímetros.
Colonia Bismarck: 15 milímetros.
Wenceslao Escalante: 15 milímetros.
Bell Ville: 11 milímetros.
Cintra: 4 milímetros.
San Marcos Sud: 12 milímetros.
Ballesteros: 9 milímetros.
Morrison: 9 milímetros.
Villa María: 8 milímetros.