Durante esta semana, la Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer la información de que pusieron a la venta 19 lotes del Barrio Don Jorge, el cual se encuentra al sudoeste de la ciudad.

Los espacios, los cuales se encuentran entre Calle del Niño, Colombia y Avenida Circunvalación, están destinado a industrias, comerciales, empresas de logística, entre otros del mismo rubro.

Para la compra, el municipio propuso dos opciones, la compra del terreno solo, o el lote con galpón incluído. Con ambos hay una financiación de, hasta, 36 cuotas en dolares, como también diversas bonificaciones para los que paguen en efectivo, como el 5% de descuento.

Los que adquieran el espacio + nave metálica, serán estructuras de 600 a 1000 metros cuadrados, con todos los servicios incluídos.

Hay un listado de, aproximadamente, 19 agentes inmobiliarios que se encargan de la venta de estos terrenos. Aquellos interesados deben comunicarse con ellos.