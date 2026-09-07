Durante la madrugada del sábado, aproximadamente a las 4:40 horas, personal policial de Leones recibió un llamado de emergencia por un accidente ocurrido entre la Ruta 9 y la Circunvalación Este de esa localidad.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, dos adolescentes de 14 años que se conducían en una motocicleta Keller 110 cc., perdieron el control de la misma y cayeron sobre la carpeta asfáltica.

Al llegar la policía, trabajando en conjunto con los bomberos, asistieron a los damnificados y los trasladaron al Hospital Municipal San Roque de Leones para realizar la asistencia primaria. Luego, según lo que se pudo conocer, fueron derivados al nosocomio de Marcos Juárez.

Aún se desconocen las causas del hecho.