LEONES: FPA DETUVO A UN SUJETO E INCAUTÓ DROGAS EN BARRIO ENSANCHE OESTE.

En el marco de Plan Estratégico dispuesto por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron patrullajes preventivos en la ciudad de Leones, los cuales culminaron en la detención de un sujeto mayor de edad y el secuestro de estupefacientes.

Durante el procedimiento, oficiales de la Fuerza controlaron a un sujeto de 28 años y secuestraron 241 dosis de marihuana, una bicicleta y elementos de interés. El evento, sucedió en intersección de las calles Yrigoyen y Alvear de Barrio Ensanche Oeste.

Finalmente, por disposición de la Fiscalía interviniente se trasladaron las evidencias secuestradas y al detenido a Sede Judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.

Fuente: Ministerio Público Fiscal FPA.