Durante la tarde del miércoles, pasadas las 20 horas, mientras el temporal de lluvia azotaba la región, el cuerpo bomberil de Leones fue convocado por un accidente de tránsito ocurrido entre las calles Alberdi y San Juan.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una motocicleta 110 cc, en la cual se trasladaba una mujer mayor de edad, sufrió una caída en solitario.

Al llegar los bomberos, inmovilizaron y trasladaron a la damnificada al Hospital San Roque, donde ingresó con politraumatismos y escoriaciones varias en su cuerpo.