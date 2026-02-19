Yanela Valeria Pascal Campagno es la Reina Nacional del Trigo 2026:

En los primeros minutos de este Lunes 16 de Febrero, el predio de la Fiesta Nacional del Trigo estalló en aplausos y emoción al conocerse el nombre de la nueva soberana Nacional, en el marco de una edición muy especial los 70 Años de Historia de la Fiesta en la ciudad de Leones.

Tras una noche cargada de expectativa, espectáculo y tradición, el jurado dio a conocer el veredicto: YANELA VALERIA PASCAL CAMPAGNO de 25 años, oriunda de Eduardo Castex, Provincia de La Pampa, fue coronada como Reina Nacional del Trigo 2026.

Con su elección, la fiesta reafirma su fuerte vínculo con el corazón productivo del País, integrando representantes de las Provincias protagonistas de la cadena triguera.

Las Princesas de la edición 70 Años:

El cuadro de honor de esta edición 70 Años se completa con las Princesas electas.

Princesa Princesa LOURDES CRAVERO 21 Años, de Noetinger, Córdoba.

Segunda Princesa: CANDELA RESLER, 21 Años, de Eduardo Castex, La Pampa.

La coronación marcó uno de los momentos más emotivos de la celebración, con un marco imponente de público que acompaño cada instancia de la elección.