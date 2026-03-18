Durante las últimas horas, la Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer la información de que, en el marco de la ‘Ley de Hordas’ que empezó a regir en varias localidades de la provincia, se dio a conocer el listado de las motocicletas secuestradas que deben regularizarse.

Según lo estipulado, su propietario tiene un plazo de 5 días hábiles para normalizar la situación. En caso contrario, la motocicleta será compactada.

Esta situación regirá desde el 19 de marzo. El documento difundido por el municipio tiene aproximadamente 5 páginas y se puede encontrar en su página web.