La lluvia en Marcos Juárez este jueves 22 de Octubre fue la siguiente:
Aguatòmetros de Barrio Tribunales: 12 milìmetros
Pasaje Parque al 1300: 8 milìmetros.
Camilo Aldao: 12 milìmetros.
Norte de Saira: 23 milìmetros.
La lluvia en Marcos Juárez este jueves 22 de Octubre fue la siguiente:
Aguatòmetros de Barrio Tribunales: 12 milìmetros
Pasaje Parque al 1300: 8 milìmetros.
Camilo Aldao: 12 milìmetros.
Norte de Saira: 23 milìmetros.
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