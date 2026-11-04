Registros de lluvia de la Cooperativa General Paz:
Acumulado Ùltimas 36 horas.
Marcos Juàrez: 9 milìmetros.
General Roca: 16 milìmetros.
Noetinger: 6 milìmetros.
Inriville: 47 milìmetros.
Los Surgentes: 55 milìmetros.
Registros de lluvia de la Cooperativa General Paz:
Acumulado Ùltimas 36 horas.
Marcos Juàrez: 9 milìmetros.
General Roca: 16 milìmetros.
Noetinger: 6 milìmetros.
Inriville: 47 milìmetros.
Los Surgentes: 55 milìmetros.
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