La lluvia caída ayer martes 10 de Noviembre en Marcos Juárez fue de 1 milímetro en Pasaje Parque al 1300.
Otros datos:
Camilo Aldao: 5 milímetros.
Isla Verde: 5,5 milímetros.
General Baldissera: 5,7 milímetros.
La lluvia caída ayer martes 10 de Noviembre en Marcos Juárez fue de 1 milímetro en Pasaje Parque al 1300.
Otros datos:
Camilo Aldao: 5 milímetros.
Isla Verde: 5,5 milímetros.
General Baldissera: 5,7 milímetros.
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