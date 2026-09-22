En diálogo con el equipo de Red Panorama, Isabela Figueroa, periodista y colega de Los Surgentes, denunció su apartamiento del programa “Sin Permiso para Hablar”, que conducía en la radio municipal.

Según relató, el conflicto se produjo luego de una serie de situaciones con la gestión y tuvo como punto de quiebre una entrevista realizada a la ex intendenta Paula Córdoba. “Hubo una resistencia hacia mi conducción”, sostuvo.

La periodista explicó que en marzo de este año había sido desplazada de la dirección de la radio, aunque el intendente le pidió que permaneciera al frente de un programa propio. Figueroa aceptó continuar y señaló que tenía libertad para expresarse, pero con el tiempo comenzaron a generarse cuestionamientos por sus opiniones políticas. “Había molestado que yo hablara de política o que diera mi opinión sobre algunos temas”, afirmó.

El episodio que, según su versión, marcó un quiebre ocurrió el pasado 31 de agosto, cuando realizó una cobertura vinculada con la entrega de créditos y tomó declaraciones de Paula Córdoba y Gustavo González. Como el material no fue publicado, decidió realizar nuevamente la entrevista a Córdoba y formularle preguntas similares a las que había realizado durante la cobertura. “No hablé de la gestión”, aseguró Figueroa.

Durante esa entrevista, la periodista consultó a Córdoba sobre la erogación destinada a los centros cívicos de la provincia y también le preguntó sobre una eventual candidatura política. Figueroa sostuvo que se trató de una entrevista periodística y consideró que, en todo caso, las preguntas podían incomodar a la propia ex intendenta. “Si alguien se hubiera sentido incómodo, era Pabla Córdoba”, manifestó.

Tras ese episodio, Figueroa relató que fue apartada y que posteriormente le ofrecieron tomarse seis meses de licencia con goce de sueldo. La periodista rechazó esa posibilidad porque entendía que aceptar implicaba resignar parte de su libertad de expresión. “No tomaría dinero del erario público para beneficiarme económicamente por encima de la libertad de expresión”, afirmó.

Otro episodio que mencionó ocurrió luego de que publicara en sus redes sociales una frase atribuida al periodista Chiche Gelblung: “Cuando dar lugar a todas las voces se convierte en motivo de castigo, el problema ya no es periodístico, es democrático”. Según Figueroa, esa publicación también generó malestar, aunque sostuvo que para entonces su apartamiento ya estaba decidido.

La periodista señaló que antes de hacer público el conflicto realizó una denuncia judicial y luego presentó su versión ante un medio con el que está vinculada. Aclaró que será la Justicia la encargada de determinar si existió alguna responsabilidad y remarcó: “No voy a sacar juicios. No soy juez, soy parte nada más”. Su pedido, explicó, es que se investigue lo ocurrido.

Figueroa también indicó que podría reclamar una eventual indemnización si correspondiera, aunque aclaró que primero espera que avance la investigación. Finalmente, planteó que su caso busca visibilizar las dificultades que, según su experiencia, enfrentan los periodistas en pequeñas comunidades frente al poder político y defendió el ejercicio de la libertad de expresión.