Durante las últimas horas, un hecho ocurrido en Villa María abrió nuevamente el debate sobre el maltrato animal y las bajas sanciones hacia los mismos.

Según lo difundido por la organización de socorristas Somos Su Voz a través de las redes sociales, un grupo de niños encontraron en una zona rural de la ciudad a 4 perros muertos colgados desde su cuello en un árbol. Además de eso había restos óseos en el suelo debajo de los mismos.

Los primeros detalles que brindaron es que los animales parecieran no ser callejeros, ya que había un border collie, un pitbull y otros tipos de razas, por lo que consideraron que se trataría de canes robados y/o extraviados.

“Pedimos cámaras de seguridad para dar con el asesino. Lo queremos preso”, expresaron las socorristas a través del video difundido en su cuenta de Instagram. Y agregaron: “El fin de esto es alertar a los vecinos de la zona, hay una persona haciendo este terrible acto de maldad con los animales, y evidentemente no son los primeros (por los restos óseos)”.

Actualmente se desconoce si hay una investigación o no para dar con los delincuentes, y la noticia volvió a poner en foco el problema de la baja penalidad ante hechos de maltrato y/o muertes de animales a manos de los humanos.

En Argentina rige la Ley 14.346 desde 1954 que establece de 15 días a 1 año de prisión para quienes ejerzan violencia contra los animales, pero con multas económicas también muy bajas.