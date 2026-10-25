30 Edición de la Maratón Ciudad de Marcos Juárez.
En los 21 kilómetros:
Damas:
1 ANTONELLA CARRANZA LABOULAYE
2 LUCIANA LUCERO CÓRDOBA
3 MARIANELA ESPÍNDOLA NOETINGER
4 GEORGINA FERRONATO JUSTINIANO POSSE
5 ROSANA SALAZAR RUFINO
En los 21 kilómetros:
Caballeros:
1 SALVADOR GOROSITO ROSARIO
2 YAVE FRUA RUFINO
3 ALBERTO MIRANDA y JUAN PABLO CAGNOLO
4 BRAN SGRAZUTTI
5 AGUSTÍN TASSONE
En los 10 kilómetros:
Damas:
1 CAROLINA LUNA ROSARIO
2 YANINA GALANTI GENERAL CABRERA
3 GISELA PEREZ LA PALESTINA
4 LUCIANA MEDINA VILLA NUEVA
5 FLORENCIA ARROYO GENERAL ROCA
Caballeros:
1 MAXIMILIANO FARIAS ROSARIO
2 TOMÁS PLAINI DE CAÑADA DE GÓMEZ
3 LUCAS BATTISTÓN MONTE BUEY
4 DANEL GONZÁLEZ ORDOÑEZ
5 SEBASTIÁN ALLENDE NOETINGER
En los 5 kilómetros:
Damas:
1 GISELA PEREZ BELL VILLE
2 MICAELA VIALE
3 VALENTINA GIOVANINI
4 AGOSTINA VILLALÓN
5 FIORELA BUSTAMANTE
Caballeros:
1 MAXIMILANO MERCADO
2 GABRIEL CABRERA
3 DIEGO CISNEROS
4 SANTIAGO SANSINENA
5 SANTIAGO SARMIENTO
Los más rápidos de Marcos Juárez Premio Especial para FLORENCIA CHIALE y JIMENA SCORTICHINI en Damas y JUAN PABLO CAGNOLO Y PABLO RUBIANO en Caballeros.
Con el auspicio de la Municipalidad de Marcos Juárez y la fiscalización de Time Control.