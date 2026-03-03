Cambio de Tarifas en los trámites del Registro Civil.
A partir del 6 de Marzo el registro Civil informa los nuevos valores para trámites correspondientes a Personas argentinas:
Ejemplar DNI recién nacido: Sin Cargo.
Primer Ejemplar DNI $ 10000.
Actualización de 5/8 años: $ 10000.
Actualización de 14 años: $ 10000.
Ejemplar Nuevo: $ 10000.
(Actualizaciones posteriores, rectificación de datos, cambio de domicilio, canje de LE o LC por DNI, otros ejemplares y adopción).
Adicional por DNI Exprés: $ 16000.
Total DNI Exprés: $ 26000.
Para más información, acércate al registro Civil, Juan B. Justo al 1000 de 7 a 13 horas.