Marcos Juárez: FPA detuvo a un sujeto con pedido de captura en Barrio Sur

En el marco de tareas investigativas coordinadas por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Fuerza Policial Antinarcotráfico lograron la detención de un sujeto mayor de edad, sobre quien pesaba una orden de detención vigente por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737.

El procedimiento se desarrolló en la vía pública, en la intersección de calles Saavedra y General Paz, del Barrio Sur de la mencionada ciudad. El Personal de la Fuerza interceptó y aprehendió al individuo de 25 años, sin registrarse incidentes.

Cabe destacar que el detenido se encuentra vinculado a un allanamiento realizado el pasado 24 de Octubre del corriente año en la ciudad de Marcos Juárez, oportunidad en la que dotaciones de la FPA detuvieron a dos hermanos gemelos de 30 años por la comercialización de estupefacientes en inmuebles ubicados sobre calles Deán Funes al 600 y Quintana al 200. En aquella ocasión, se logró el secuestro de varias dosis de cocaína y marihuana, plantas y semillas de cannabis sativa, una balanza digital, dinero, una motocicleta y diversos elementos relacionados con la causa.

El operativo actual fue supervisado por la Fiscalía de Lucha contra el narcotráfico de Marcos Juárez, la cual dispuso el traslado del detenido a sede Judicial, quedando a disposición del magistrado interviniente.

Fuente: FPA.