Marzo Azul:

En el Marco del Día Mundial de la Prevenciòn del Càncer de Colon que se conmemora todos los 31 de Marzo desde la Secretarìa de Salud de la Municipalidad de Marcos Juàrez y en articulaciòn con el Diagnòstico Avellaneda, se promueve esta campaña con el objetivo de fortalecer la detecciòn temprana de la enfermedad: una herramienta clave para mejorar el pronòstico y su tratamiento.

Se desarrollarà en los Centros Perifèricos de Salud desde el 26 de Marzo al 1 de Abril.

Los destinatarios son Personas de 45 a 70 años sin antecedentes personales con y sin cobertura de salud.

Los turnos se habilitan de manera Presencial desde el 16 de Marzo en los centros Perifèricos.

¡ Un test simple es el Primer Piso para detectar a tiempo cualquier anomalía y cuidar tu salud !.

Campaña de Prevenciòn y detecciòn temprana del Càncer de Colon.

Gratuita con o sin cobertura de salud.

Del 26 de Marzo al 07 de Abril.

Destinatarios Personas de 45 a 70 años.

Sin antecedentes Personales de Càncer de Colon.

Turnos Limitados a partir del 16 de Marzo de manera presencial en los Centros de Salud.

Centro Periférico de Saluda Nº 1 General Paz 514.

Centro Perifèrico de Salud Nº 2 Rawson 692.

Centro Perifèrico de Salud Nº 3 J. Hernàndez 1746.

Solo para Personas que residan en la ciudad de Marcos Juàrez.

Organizan: Secretaría de Salud y Diagnóstico Avellaneda.

31 de Marzo Dìa Mundial de la Prevenciòn del Càncer de Colon.

Salud Marcos Juàrez.