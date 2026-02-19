Marcos Juárez: Tras denuncias anónimas, FPA desmanteló un invernadero de marihuana.

Una detenida.

Tras diversas denuncias anónimas al 0800-888-8080 del Ministerio Público Fiscal, Grupos Operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico cerraron un Punto de venta, secuestraron estupefacientes y detuvieron a una mujer mayor de edad en la ciudad de Marcos Juárez.

El operativo fue llevado a cabo sobre calle Teresa Trujillo al 200 de barrio San José de la ciudad mencionada. En el lugar, se desmanteló un invernadero de marihuana. En el domicilio, con extensa labor de los investigadores de la Fuerza, se logró la incautación de varios envoltorios de marihuana, Plantas de cannabis sativa, dinero, una balanza digital y diferentes elementos aparentemente relacionado a la actividad ilegal.

Para concluir, miembros de la Fiscalía de Lucha contra el narcotráfico de Marcos Juárez ordenaron la remisión de los elementos secuestrados y el traslado de la mujer a sede Judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Fuente: FPA.