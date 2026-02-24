Termino Verano en el Anfi al ritmo de Carnaval 2026.

El gran cierre llegó el domingo 22 de Febrero desde las 20:00 horas en el Anfiteatro Municipal, con entrada libre y gratuita, en una noche a puro color, música y alegría.

Siete noches de artistas Locales e invitados llenaron el centro de la ciudad de Familia, encuentro y Fiesta, consolidando el verano en el Anfi como un clásico del verano en Marcos Juárez.

En esta última jornada, vibramos con:

César Vilchez y su Banda Retro

Comparsa Ara Narú San Francisco

Batucada Lenorá

Batucada Talento de Barrio

Candelaria Tisera

Además hubo peloteros, microemprendedores y buffet a cargo de instituciones Locales que sumaron sabor y trabajo comunitario a cada noche.

Cada fin de semana nos encontramos para compartir entre vecinos esta propuesta que ya forma parte de nuestra identidad cultural.

Gracias vecinos, gracias a los artistas por darlo todo en el escenario, gracias a las instituciones por su compromiso y gracias Marcos Juárez por todo lo que construimos juntos.

¡ Nos veremos el verano que viene para seguir celebrando en el Anfi !.