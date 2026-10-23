Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 23 10 2026

Trigo: 326600 Pesos por tonelada

Maìz: 278000

Sorgo: 288610

Girasol: Estimativo 805100

Soja: 550000

Precios en el Disponible 23 10 2026.

Trigo: Para la mercaderìa disponible, la mejor oferta U$s 210. Noviembre y Diciembre U$s 215. Enero 2027 U$s 220, Febrero y Marzo 2027 U$s 220.

Maìz: Por el cereal disponible U$s 183. La entrega contractual U$s 186. Noviembre y Diciembre U$s 187 y U$s 188 respectivamente. Enero y Febrero 2027 U$s 191, Marzo 2027 U$s 188, Abril y Mayo 2027 U$s 185, Junio 2027 U$s 184 y Julio 2027 U$s 183.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Sorgo: No se registraron ofertas abiertas de compra durante la jornada.

Girasol: Por la mercaderìa con entrega del 23 al 29 de Octubre, la oferta U$s 530. Para el tramo comprendido entre Diciembre y Mayo, la referencia U$s 480. Para girasol Alto Oleico U$s 490 para las entregas entre Diciembre y Febrero 2027.

Soja: El monitor oficial SIO-Granos reflejò negocios por mercaderìa con entrega inmediata $ 555000 pesos por tonelada.