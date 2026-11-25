Mercado de Cereales de Rosario:

Precios en el Disponible 24 11 2026.

Trigo: Por la mercaderìa disponible U$s 185 bajo calidad càmara. Con contenido proteico mìnimo del 11 % y 10,5 % U$s 215 y U$s 210, mìnimo del 10 % U$s 205.

Diciembre U$s 185, Enero 2027 U$s 195, Febrero 2027 U$s 198 y Marzo 2027 U$s 200.

Maìz: Por las entregas disponible U$s 170. Diciembre U$s 173. Se ofrecieron $ 285000 pesos por tonelada. Para la entrega comprendida entre el 15 de Diciembre y el 15 de Enero. Las posiciones de Enero y Febrero 2027 U$s 178.

La tira comprendida entre Marzo y Junio 2027 U$s 177, Julio 2027 U$s 175.

Cebada: No se registraron ofertas abiertas de compra.

Sorgo: No se registraron ofertas abiertas de compra por sorgo.

Girasol: La tira comprendida entre Diciembre y Mayo U$s 460. Girasol Alto Oleico, las entregas entre Diciembre y Febrero 2027 U$s 480.

Soja: Por mercaderìa disponible $ 565000. Segùn los registros oficiales de SIO-Granos, se observaron negocios $ 570000 pesos por tonelada. Las referencias por soja sustentable bajo certificaciòn EPA/EUDR $ 575000 pesos por tonelada.

La entrega contractual $ 570000 pesos por tonelada, las fijaciones $ 575000 pesos por tonelada. Diciembre y Enero 2027 $ 575000 pesos por tonelada para mercaderìa bajo condiciòn EUDR.