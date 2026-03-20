En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el periodista Pablo Amadei, del medio Renacer Regional de Las Rosas, brindó detalles sobre un caso de abigeato en Montes de Oca que volvió a poner en agenda la problemática del delito rural en la región.

Explicó que “es una situación bastante común” para los productores agropecuarios, quienes sufren reiterados hechos de robo de animales en zonas de amplia extensión territorial.

Amadei señaló que el delito, conocido técnicamente como abigeato, afecta a un departamento con gran superficie rural y escasos recursos de control. De manera indirecta, describió que la Guardia Rural “Los Pumas” cuenta con pocos móviles y efectivos para cubrir hectáreas y hectáreas, lo que dificulta la prevención. “Es muy difícil”, resumió al referirse a la cobertura de seguridad en estas áreas.

El caso reciente tuvo una resolución judicial en los tribunales de Cañada de Gómez, donde dos personas fueron condenadas a cuatro años de prisión efectiva mediante un juicio abreviado. Según detalló el periodista, el delito fue considerado agravado debido al robo de seis corderos, superando el mínimo de cinco animales que establece la figura penal. Además, explicó que los responsables utilizaron un vehículo para concretar el hecho.

“Lo importante es que al menos tenemos una resolución favorable”, expresó Amadei, destacando que muchos de estos delitos quedan impunes por la dificultad de identificar a los autores. También remarcó que el procedimiento abreviado permitió acelerar los tiempos judiciales, ya que el hecho ocurrió hace menos de dos meses, evitando una causa que podría haberse extendido por más de un año.

El fallo aporta una señal en medio de un problema persistente en la ruralidad regional.