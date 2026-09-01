Nataciòn de Argentino: Gran jornada en Rìo Segundo.
Este sàbado 29 de Agosto, nuestros nadadores participaron del torneo organizado por la Federaciòn Cordobesa de Nataciòn, que se llevò a cabo en el Complejo Norte de Rìo Segundo.
PILAR KUNICIC, Federada Nacional, tuvo una destacada actuaciòn: logrò en 50 Libre y 50 Mariposa, ademàs de en 100 Pecho. Tambièn mejorò sus marcas en Mariposa y Pecho, siendo la nadadora Federada màs ràpida en 50 Libre de todas las categorìas.
EMILIA BRUSA tuvo una gran jornada, consiguiendo en 50 Libre, 50 Mariposa y 100 Libre y en 100 Espalda y 100 Pecho, ademàs, logrò importantes mejoras en sus marcas 4 segundos en Espalda y 8 segundos en Pecho.
JULIETA PERALTA sumò excelentes resultados en 100 Pecho, en 50 Libre y en 100 Libre y 100 Espalda, continuando su crecimiento y sumando valiosa experiencia competitiva.
BAUTISTA LLANES protagonizò una jornada especialmente positiva, mejorando sus marcas Personales en las cuatro Pruebas que disputò:
1 segundo en 50 Libre
10 segundos en 100 Pecho
8 segundos en 200 Libre
2 segundos en 200 Espalda
Cada competencia representa una oportunidad para seguir aprendiendo, superàndonos y creciendo dentro y fuera del agua.
Gracias a las familias, Profesores y a la Subcomisiòn de Nataciòn por acompañar y hacer posible cada competencia.
¡Seguimos creciendo juntos !.