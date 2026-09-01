Nataciòn del Club San Martìn:
¡ Gran Actuaciòn de la Nataciòn Albiceleste en Nadando !.
Este sàbado 29 de Agosto se llevò a cabo, en la ciudad de Rìo Segundo, el Torneo Nadando, desarrollado en el Complejo Acuàtico El Norte y fiscalizado por la Federaciòn Cordobesa de Nataciòn.
Con la participaciòn de màs de 200 nadadores, nuestra instituciòn estuvo presente con 4 representantes, quienes tuvieron una destacada actuaciòn y lograron excelentes resultados:
GUADALUPE JAIME:
1 en 100 Combinados.
2 en 100 Espalda.
2 en 100 Libres.
2 en 50 Mariposa.
3 en 50 Libres.
Ademàs, GUADA logrò sus mejores marcas Personales en todas sus Pruebas.
AZUL LESCANO:
4 en 100 Espalda.
5 en 100 Libres.
4 en 50 Mariposa.
5 en 50 Libres.
Logrò mejor marca Personal en 100 Espalda y 50 Libres.
JOSEFINA PALAZÒN:
10 en 100 Pecho.
17 en 200 Libres.
Tambièn participo en 50 Mariposa y consiguiò mejor marca Personal en 200 Libres y 100 Pecho.
GENARO POLESE:
Debutante como Federado, tuvo una gran Presentaciòn:
5 en 50 Libres.
5 en 50 Mariposa.
8 en 200 Libres.
De esta manera, seguimos acompañando y fortaleciendo el crecimiento de la nataciòn de competencia de Club San Martìn.
¡ Felicitaciones a nuestros nadadores Profes y familias por el compromiso, el esfuerzo y por mejores marcas Personales seguir impulsando juntos esta hermosa pasiòn !.