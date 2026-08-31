Necrològicas:
En Chilibroste:
Falleciò: LUIS ALBERTO DÌAZ.
Deceso: 30-08-2026.
Edad: 62 Años.
Sus restos seràn sepultados el dìa Lunes 31 a las 09:30 horas. En el Cementerio Local.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI CHILIBROSTE.
En Leones:
Falleciò: RUBEN MARCELO BAUDUCCO.
Deceso: 30-08-2026.
Edad: 65 Años.
Velatorio hasta las 11:00 horas del dìa Lunes 31 del corriente. Sus restos seràn cremados. Previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI LEONES.
En Marcos Juàrez:
Falleciò: JUAN BLANCO.
Deceso: 30-08-2026.
Edad: 73 Años.
Sus restos seràn sepultados el dìa Domingo 30 a las 17:30 horas.
Cementerio San Roque.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÀREZ.