Necrològicas:

En Chilibroste:

Falleciò: LUIS ALBERTO DÌAZ.

Deceso: 30-08-2026.

Edad: 62 Años.

Sus restos seràn sepultados el dìa Lunes 31 a las 09:30 horas. En el Cementerio Local.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI CHILIBROSTE.

En Leones:

Falleciò: RUBEN MARCELO BAUDUCCO.

Deceso: 30-08-2026.

Edad: 65 Años.

Velatorio hasta las 11:00 horas del dìa Lunes 31 del corriente. Sus restos seràn cremados. Previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI LEONES.

En Marcos Juàrez:

Falleciò: JUAN BLANCO.

Deceso: 30-08-2026.

Edad: 73 Años.

Sus restos seràn sepultados el dìa Domingo 30 a las 17:30 horas.

Cementerio San Roque.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÀREZ.